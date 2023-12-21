Все, что предсказал Вашингтон в отношении Киева, провалилось. Об этом 21 декабря заявил полковник армии США в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Всё, что предсказал Вашингтон относительно Украины, провалилось. Мы выглядим слабыми перед всем миром», — написал он.

Макгрегор также добавил, что президенту США Джо Байдену трудно дается составление двух связных предложений.

«Заключите мир (в конфликте на Украине, — Ред.), дураки!» — подытожил он.

Ранее, 19 декабря, в ходе выступления на расширенной коллегии МО РФ президент России Владимир Путин указал на то, что Россия не откажется от целей проводимой специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. По словам президента РФ, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени.

До этого, 18 декабря, Макгрегор заявил, что непримиримость президента Украины Владимира Зеленского с необходимостью начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он также призвал украинского лидера незамедлительно начать переговоры.

В тот же день к мирным переговорам призвал журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times. Он заявил, что ситуация на Украине стала тупиковой и больше так не может продолжаться.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.