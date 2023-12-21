Двое детей получили ожоги от гирлянды в Оренбургской области

Два случая травмирования детей гирляндами произошли на текущей недели в Оренбургской области. Им понадобилась помощь медиков, сообщает ИА «Урал56.Ру» в четверг, 21 декабря.

Так, двумя днями ранее из больницы Бузулука поступило сообщение в полицию. Там 6-летняя девочка получила электротравму. По словам матери, во время игры в прятки ребенок спрятался за диваном и задел спиной провод гирлянды в розетке. Провод оборвался и ударил девочку током. Родители вызвали «скорую».

Аналогичный случай произошел в Оренбурге. 4-летняя девочка играла с елочной гирляндой, и она ударила ее током. Ребенка доставили в больницу с ожогами обеих кистей, пишет РИА «Оренбуржье».

В региональном управлении МВД сообщили, что по данному факту началась проверка.