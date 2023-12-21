Посол в ФРГ прокомментировал закрытие консульских учреждений России

Закрытие консульских учреждений России в Германии является беспрецедентным и недружественным шагом. Об этом 21 декабря заявил «Известиям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Политические оценки этого шага уже даны, в том числе в соответствующих заявлениях МИД России в начале июня этого года. Шаг беспрецедентный и, разумеется, дружественным его нельзя назвать никак. Это не наш выбор: мы не инициировали закрытие немецких консульств. Мы были всегда настроены на то, чтобы развивать добрые отношения с регионами Германии, экономические связи, культурное сотрудничество», — сказал он.

Нечаев отметил, что работу продолжают посольство России в Берлине и генеральное консульство в Бонне, к ним перейдут консульские округа закрытых учреждений.

«Будем работать в Берлине и Бонне в две смены. Кроме того, будем использовать такие варианты, как выездные сессии, для того чтобы наши соотечественники, слабые самочувствием, немобильные могли бы воспользоваться услугами, что сейчас, к зиме, особенно актуально. Будем делать всё возможное и расширять наши мощности в Берлине», — заключил посол.

Ранее в этот день Нечаев официально закрыл консульство РФ в Лейпциге в рамках сокращения российского дипломатического присутствия в ФРГ по требованию немецкой стороны.

21 апреля Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В мае МИД республики сообщил об отзыве разрешения на деятельность четырех из пяти генеральных консульств России в Германии.

В ответ 29 ноября прекратило работу диппредставительство ФРГ в Калининграде. О закрытии генконсульств ФРГ в Екатеринбурге и Новосибирске стало известно 1 декабря.

Западные государства усилили давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом страны Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.