Курс евро впервые с 26 октября превысил 101 рубль. Одновременно курс доллара США превысил 92 рубля. Об этом в четверг, 21 декабря, свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

По состоянию на 17:24 американская валюта составила 92,18, а евро поднялся выше отметки 101,4775 рубля, юань составил 12,8630.

Ранее в четверг курс доллара превысил 91 рубль впервые с 11 декабря. При этом официальный курс доллара США, установленный Центробанком России на 21 декабря, составляет 90,4056 рубля. По сравнению с предыдущим значением он вырос на 31,86 копейки.

До этого, по итогам торгов 14 декабря, курс доллара снижался на 0,14%, до 89,87 рубля. Евро вырос в тот день на 1,75%, до 98,80 рубля, а курс юаня поднимался на 0,14%, до 12,65 рубля.

Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре–январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.