В ДНР суд вынес приговор морпеху ВСУ за убийство 16 мирных жителей Мариуполя

В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил украинского морпеха Дениса Рашплю к 22 годам колонии строгого режима за участие в убийстве 16 мирных жителей Мариуполя. Об этом 21 декабря сообщили «РИА Новости» в прокуратуре республики.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дениса Рашпли <…>. Суд приговорил Рашплю к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Суд установил, что Рашпля и его сослуживцы в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года расстреляли из автомата 25 мирных жителей, из них 16 погибли.

По данным Следственного комитета России, морпех исполнял приказы командира Александра Свинарчука, которого в ДНР ранее приговорили к пожизненному сроку. Решением суда Рашпля был признан виновным по статьям УК РФ о покушении на убийство и убийстве двух и более лиц, а также о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Ранее, 19 декабря, Верховный суд ДНР приговорил двух украинских морпехов той же бригады ВСУ к пожизненному заключению и 24 годам лишения свободы соответственно за убийство семи мирных жителей Мариуполя.

До этого, 12 декабря, суд в ДНР приговорил еще одного военнослужащего 36-й бригады украинских войск к пожизненному заключению за расстрел в Мариуполе двух машин с беженцами. По данным следствия, 22-летний водитель Дмитрий Шалар и его сослуживцы открыли огонь по машинам в марте 2022 года. От полученных ранений погибли четыре человека.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.