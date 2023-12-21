Востоковед усомнился в возможности сухопутной операции США в Йемене

Возглавляемая США операция «Страж процветания» в Красном море и Аденском проливе может увенчаться успехом только с ограниченными целями. В том, что Белый дом решится на сухопутную операцию, существуют большие сомнения, рассказал 21 декабря в интервью «Известиям» востоковед Андрей Онтиков.

Ранее глава минобороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», целью которой является защита судов от нападения йеменских хуситов.

«Теоретически цели, поставленные США в этой операции, а именно — защита судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив в сторону Суэцкого канала, реализуемы. Другое дело увидим ли мы только это или нечто большее. Йемен всё-таки суверенное государство, а санкции Совета Безопасности ООН на военную операцию на йеменской территории Белый дом, конечно, не получит. К тому же одно дело наносить удары с воздуха или моря — решит ли это проблему хуситских атак на корабли? Разрешит ли это гражданский конфликт, происходящий в стране? У меня на этот счет большие сомнения», — считает Онтиков.

Он напомнил, что еще задолго до американской стороны удары по Йемену наносила коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией, которые были совмещены с морской блокадой. Тем не менее, отметил Онтиков, никакого результата достигнуто не было.

«Зато теперь у хуситов есть различное ракетное вооружение, беспилотники. В контексте наземной операции это также сложно представить с учетом внутриполитической ситуации в самих США. Не уверен, что [президент США Джо] Байден решится на еще одну войну на Ближнем Востоке в год президентских выборов. А без сухопутной операции результат, повторюсь, едва ли будет получен», — резюмировал востоковед.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

Вместе с тем член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси указывал, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.