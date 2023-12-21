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Ликсутов рассказал о необходимости медосмотра для таксистов

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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С сентября 2023 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) изъяли 636 автомобилей такси из-за нарушений правил безопасности перевозок. Поэтому водителям такси в столице необходимо своевременно проходить медосмотр перед выходом на линию.
Об этом напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта, министр правительства Москвы Максим Ликсутов.

«Водители такси и таксопарки должны соблюдать требования закона, это очень важно. Инспекторы МАДИ ежедневно проверяют перевозчиков, чтобы поездки пассажиров становились еще безопаснее», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Как рассказал Максим Ликсутов, сотрудники МАДИ внимательно следят за обеспечением максимальной безопасности и комфорта поездок в столичном такси. Для обеспечения этих требований перед началом рабочего дня каждый водитель столичного таксомотора должен проходить обязательный медицинский осмотр, а его автомобиль — технический контроль. Во время предрейсового техосмотра проверке подлежит тормозная система, другие важные для эксплуатации элементы конструкции, фиксируется отсутствие подтеков масла, антифриза.


В целях дополнительного контроля за безопасностью такси для москвичей и гостей столицы инспекторы МАДИ ежедневно проверяют водителей сразу на нескольких улицах Москвы в разных округах города. Если у таксиста в путевом листе нет отметок о медицинском или техническом осмотре, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку (как предусмотрено положениями ст. 27.10 КоАП РФ). Штраф за такое нарушение составляет до 30 тыс. рублей. Автомобиль возвращают только после проведения проверки.

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