30 декабря пройдет традиционный концерт «Новый год с МГАСО»

30 декабря в 19:00 Московский государственный академический симфонический оркестр представит традиционный концерт «Новый год с МГАСО». За дирижерским пультом — всемирно известный маэстро из Германии Юстус Франтц, яркий представитель австро-немецкой музыкальной культуры.

Программа «Новый год с МГАСО» включает в себя бессмертные творения династии Штраусов: вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Императорский», «Весенние голоса», самые известные быстрые польки и «Марш Радецкого», под который пространство Большого зала консерватории наполняется громом аплодисментов. Традиционно в программе прозвучит либо редко исполняемое, либо малоизвестное произведение — изюминка специально для знатоков венской музыкальной культуры.

Программа:

1 отделение:

Вальс «Императорский»

Марш «По случаю счастливого спасения императора Франца Иосифа I»

Французская полька «С биржи»

Вальс «Сказки Венского леса»

Быстрая полька «Да здравствует Венгрия!»

Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

2 отделение:

Вальс «Весенние голоса»

Быстрая полька «Гром и молния»

Марш «Персидский марш»

Полька-мазурка «Фата Моргана»

Марш «Египетский»

Галоп «Бандиты»

Музыкальная шутка «Перпетуум мобиле» («Вечное движение»)

Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

«Марш Радецкого»

Вместе с МГАСО и маэстро Франтцем москвичи отметят встречу Нового года концертом в духе праздничного венского бала. Перед слушателями в музыкальном вихре пронесется захватывающая история семьи Штраусов и их современников: со взлетами, падениями, минутами торжества и беззаветной любви. Прения Иоганна Штрауса-отца и его сыновей вошли в не только в историю музыки, но и в мировую историю, тесно переплетаясь с историей Вены и став примером настоящих страстей, кипящих в одном безмерно талантливом семействе. Время безжалостно стерло музыку многих современников Штраусов, переставило акценты, сделав «Марш Радецкого» самым известным произведением Иоганна Штрауса – отца и погрузив в воды Леты многие произведения, бывшие в XIX веке хитами. Если темы Иоганна-отца связаны со спецификой скрипичной музыки, то мелодии Иоганна-сына вокальны в своей основе и потому так популярны: их может напеть каждый слушатель.

С момента приезда Иоганна Штрауса-сына в Павловск в 1856 году его музыка пользуется безумной популярностью в России. В XIX веке концерты Штрауса собирали многотысячные толпы в здании «воксхолла», сейчас меломаны наслаждаются ими под Новый год в Большом зале консерватории.

В преддверии самого ожидаемого праздника принято баловать себя и своих любимых.