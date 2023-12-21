30 декабря пройдет традиционный концерт «Новый год с МГАСО»
30 декабря в 19:00 Московский государственный академический симфонический оркестр представит традиционный концерт «Новый год с МГАСО». За дирижерским пультом — всемирно известный маэстро из Германии Юстус Франтц, яркий представитель австро-немецкой музыкальной культуры.
Программа «Новый год с МГАСО» включает в себя бессмертные творения династии Штраусов: вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Императорский», «Весенние голоса», самые известные быстрые польки и «Марш Радецкого», под который пространство Большого зала консерватории наполняется громом аплодисментов. Традиционно в программе прозвучит либо редко исполняемое, либо малоизвестное произведение — изюминка специально для знатоков венской музыкальной культуры.
Программа:
1 отделение:
- Вальс «Императорский»
- Марш «По случаю счастливого спасения императора Франца Иосифа I»
- Французская полька «С биржи»
- Вальс «Сказки Венского леса»
- Быстрая полька «Да здравствует Венгрия!»
- Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
2 отделение:
- Вальс «Весенние голоса»
- Быстрая полька «Гром и молния»
- Марш «Персидский марш»
- Полька-мазурка «Фата Моргана»
- Марш «Египетский»
- Галоп «Бандиты»
- Музыкальная шутка «Перпетуум мобиле» («Вечное движение»)
- Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
- «Марш Радецкого»
Вместе с МГАСО и маэстро Франтцем москвичи отметят встречу Нового года концертом в духе праздничного венского бала. Перед слушателями в музыкальном вихре пронесется захватывающая история семьи Штраусов и их современников: со взлетами, падениями, минутами торжества и беззаветной любви. Прения Иоганна Штрауса-отца и его сыновей вошли в не только в историю музыки, но и в мировую историю, тесно переплетаясь с историей Вены и став примером настоящих страстей, кипящих в одном безмерно талантливом семействе. Время безжалостно стерло музыку многих современников Штраусов, переставило акценты, сделав «Марш Радецкого» самым известным произведением Иоганна Штрауса – отца и погрузив в воды Леты многие произведения, бывшие в XIX веке хитами. Если темы Иоганна-отца связаны со спецификой скрипичной музыки, то мелодии Иоганна-сына вокальны в своей основе и потому так популярны: их может напеть каждый слушатель.
С момента приезда Иоганна Штрауса-сына в Павловск в 1856 году его музыка пользуется безумной популярностью в России. В XIX веке концерты Штрауса собирали многотысячные толпы в здании «воксхолла», сейчас меломаны наслаждаются ими под Новый год в Большом зале консерватории.
В преддверии самого ожидаемого праздника принято баловать себя и своих любимых.