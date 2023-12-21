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30 декабря пройдет традиционный концерт «Новый год с МГАСО»

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Фото: Евгений Евтюхов
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30 декабря в 19:00 Московский государственный академический симфонический оркестр представит традиционный концерт «Новый год с МГАСО». За дирижерским пультом — всемирно известный маэстро из Германии Юстус Франтц, яркий представитель австро-немецкой музыкальной культуры.

Программа «Новый год с МГАСО» включает в себя бессмертные творения династии Штраусов: вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Императорский», «Весенние голоса», самые известные быстрые польки и «Марш Радецкого», под который пространство Большого зала консерватории наполняется громом аплодисментов. Традиционно в программе прозвучит либо редко исполняемое, либо малоизвестное произведение — изюминка специально для знатоков венской музыкальной культуры.

Программа:

1 отделение:

  • Вальс «Императорский»
  • Марш «По случаю счастливого спасения императора Франца Иосифа I»
  • Французская полька «С биржи»
  • Вальс «Сказки Венского леса»
  • Быстрая полька «Да здравствует Венгрия!»
  • Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

2 отделение:

  • Вальс «Весенние голоса»
  • Быстрая полька «Гром и молния»
  • Марш «Персидский марш»
  • Полька-мазурка «Фата Моргана»
  • Марш «Египетский»
  • Галоп «Бандиты»
  • Музыкальная шутка «Перпетуум мобиле» («Вечное движение»)
  • Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
  • «Марш Радецкого»

Вместе с МГАСО и маэстро Франтцем москвичи отметят встречу Нового года концертом в духе праздничного венского бала. Перед слушателями в музыкальном вихре пронесется захватывающая история семьи Штраусов и их современников: со взлетами, падениями, минутами торжества и беззаветной любви. Прения Иоганна Штрауса-отца и его сыновей вошли в не только в историю музыки, но и в мировую историю, тесно переплетаясь с историей Вены и став примером настоящих страстей, кипящих в одном безмерно талантливом семействе. Время безжалостно стерло музыку многих современников Штраусов, переставило акценты, сделав «Марш Радецкого» самым известным произведением Иоганна Штрауса – отца и погрузив в воды Леты многие произведения, бывшие в XIX веке хитами. Если темы Иоганна-отца связаны со спецификой скрипичной музыки, то мелодии Иоганна-сына вокальны в своей основе и потому так популярны: их может напеть каждый слушатель.

С момента приезда Иоганна Штрауса-сына в Павловск в 1856 году его музыка пользуется безумной популярностью в России. В XIX веке концерты Штрауса собирали многотысячные толпы в здании «воксхолла», сейчас меломаны наслаждаются ими под Новый год в Большом зале консерватории.

В преддверии самого ожидаемого праздника принято баловать себя и своих любимых.

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