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Премьер Ирландии заявил, что «подыграл» российским пранкерам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что «подыграл» российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), ранее его разыгравшим.

«В самом начале разговора, поскольку они использовали изображение человека и его голос, мы поверили, что он подлинный. Но очень быстро стало очевидно, что что-то происходит и что-то не так. Я завершил разговор, но мне пришлось немного подыграть, прежде чем предположить, что это подозрительный звонок», — сказал он газете The Evening Standard.

Варадкар заявил, что по его ответам можно было понять, что он якобы заподозрил пранк и в дальнейшем всё больше убеждался в этом.

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Вован и Лексус опубликовали видео разговора с Варадкаром 19 декабря. В ходе диалога премьер-министр признался, что не видит Украину в Евросоюзе. Он отметил, что присоединение к союзу займет много лет, так как требуется время на приведение Украины к определенным европейским стандартам. Ирландии для этого понадобилось 15 или 20 лет, рассказал политик. Также он заявил о желании вернуть Северную Ирландию в Великобритании «в родную гавань».

Позднее пранкер Вован в беседе с «Известиями» рассказал, что с Варадкаром получилось связаться от имени африканского политика. По его словам, разговор организовывался долго, премьер даже переносил встречу. Пранкер рассказал, что в разговоре особых неожиданностей не было, и в целом премьер говорил, согласно риторике Запада, однако Варадкар сказал, что до сих пор относит Великобританию, США и Францию к колониальным державам.

19 декабря в офисе премьера Ирландии подтвердили, что он в этом году общался с российскими пранкерами. Администрация главы кабмина назвала выложенный в Сеть материал подделанным, и сообщила, что он «не отражает того, что на самом деле произошло во время разговора».

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