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Столичные бренды при поддержке Москвы запустили продажи на 30 зарубежных маркетплейсах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С 2018 года около тысячи столичных предпринимателей при поддержке города запустили продажи на 30 международных маркетплейсах. Сегодня московская продукция доступна в онлайн-магазинах Китая, Индии, Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и других дружественных государств, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Больше трети экспортеров — 385 предприятий — выбрали для продвижения маркетплейсы Азии. Это направление показывает наилучший результат по статистике продаж. Еще около 600 компаний при поддержке Москвы вышло на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира», — рассказала Сергунина.

Так, около 30 столичных брендов представлено на площадке Lazada, которая ориентирована на покупателей из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда. Чаще всего они приобретают московскую натуральную косметику, кондитерские изделия и экоснеки.

Кроме того, 15 предпринимателей из Москвы при поддержке города запустили продажи на крупнейшей платформе Китая WeChat. Здесь популярностью пользуются лимонады, шоколад и консервированные продукты. В программе участвуют и китайские интернет-магазины Epinduo, Taobao, Tmall.

Также столичные экспортеры могут представить свою продукцию на индийском маркетплейсе Flipkart, латиноамериканском Mercadolibre, южноафриканском Takealot и других площадках.

Оформление карточек товаров, их продвижение, доставку пробной партии финансирует Московский экспортный центр.

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