Чудное раздолье: лучшие пейзажные фотографии

В этом году традиционную международную премию для авторов лучших снимков природы International Landscape of the Year вручали в юбилейный, десятый раз. Члены жюри не ограничились шорт-листом и выбрали сто лучших работ. Одной из главных признан пейзаж Блейка Рэндалла «Огонь и вода». Другие памятные произведения — в фотогалерее «Известий»