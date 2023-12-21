Чудное раздолье: лучшие пейзажные фотографии

Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Blake Randall
В этом году традиционную международную премию для авторов лучших снимков природы International Landscape of the Year вручали в юбилейный, десятый раз. Члены жюри не ограничились шорт-листом и выбрали сто лучших работ. Одной из главных признан пейзаж Блейка Рэндалла «Огонь и вода». Другие памятные произведения — в фотогалерее «Известий»
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Tony Hewitt
Абсолютным победителем признан Тони Хьюитт с циклом «Выброс»
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Francisco Negroni
Чилийский вулкан Вилларика стал центром «Пробуждения» и помог Франциско Негрони попасть в топ-100
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Ciaran Willmore
Лучшим морским пейзажем назвали фотографию Кирана Уиллмора «Тьорнувик»
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/John Seager
Джон Сигер со своей «Аритой» взял главный приз среди снимков пустынь
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Casey McCallister
В категории «С высоты птичьего полета» лучшей стала работа Кейси МакКаллистер «Скалистые горы»
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Thomas Vijayan
За лучший снимок снега награды удостоился Томас Виджаян и его «Шпицберген»
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Jim Guerard
Джим Герард также отмечен в категории «С высоты птичьего полета»
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Julien Parrot
В топ-100 снимков вошла работа Жюльена Пэрро «Король леса»
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Matt Meisenheimer
Третье место в категории «Катарсис» досталось Мэтту Мейзенхаймеру
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Shirley Wung
Ширли Вунг — еще один автор из топ-100 лучших
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Froydis Dalheim
Вертикальный снимок северного сияния в Норвегии принес Фройдис Далхейм место в топ-100
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Karol Nienartowicz
«Долина памятников» Карол Нинартович — яркий представитель топ-100
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/Blake Randall
Еще один снимок Блейка Рэндалла — «Подушки» — вошел в топ-100 лучших работ
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Фото: 2023 International Landscape Photographer of the Year/John Grusd
Фотографию Национального парка Сион в штате Юта, США, за авторством Джона Грусда включили в топ-100
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