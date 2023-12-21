Голикова назвала критерием многодетной семьи наличие трех и более детей

Критерий для определения российских семей в качестве многодетных — наличие у них трех и более детей, завершается работа над мерами поддержки таких семей. Об этом 21 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Хочу сказать, что, в соответствии с вашим (президента России Владимира Путина. — Ред.) поручением мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в Российской Федерации, — это три ребенка и более», — сказала Голикова.

Она добавила, что в настоящий момент проработка новых мер поддержки многодетных семей близка к завершению. В ближайшее время президенту будет представлен доклад на эту тему, уточнила вице-премьер.

Ранее в этот день Путин поручил правительству РФ и регионам оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. Он отметил, что меры по защите материнства и детства, а также укрепления семейных ценностей правительству и регионам необходимо проработать максимально внимательно. Помимо этого президент РФ указал на важность возрождения традиции многодетной семьи.

До этого, 28 ноября, глава государства призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России. Он добавил, что у множества народов страны сохраняется традиция крепкой и многопоколенной семьи, что радует. При этом президент отметил, что решить демографические проблемы в стране невозможно только посредством выплат и пособий.

22 ноября Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.