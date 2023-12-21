В ФГБУ «НМИЦ ТИО имени академика В.И. Шумакова» прошел новогодний праздник «УчимЗнаем»

20 декабря в ФГБУ «НМИЦ ТИО имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России прошел новогодний праздник госпитальной школы «УчимЗнаем» для маленьких пациентов, которые ожидают трансплантацию органа или уже прошли через эту операцию. На мероприятии собрались дети всех возрастов. Ребят приветствовали директор института имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье, руководитель проекта госпитальных школ “УчимЗнаем” Сергей Шариков и ведущая Первого канала Екатерина Андреева. Праздник традиционно начался с вручения почетного знака «Дарящему часть себя» родителям, которые стали родственными донорами части печени или почки для спасения своих родных и детей. Родственные доноры: мамы, папы, дяди, тети и бабушки с дедушками получили наградную медаль и диплом почетного донора. Также преподаватели представили ребятам интерактивный спектакль «Щелкунчик» и пригласили гостей, которые обратились к ребятам с самыми светлыми пожеланиями.

«В церемонии сегодня участвуют дети и их родители, или другие ближайшие родственники, которые стали для них донорами. Здесь собрались и те, кто ухаживает за маленькими пациентами после трансплантации: мамы, бабушки, отцы. Все эти люди помогают нам, без них невозможно было бы делать то, что мы делаем, и вести пациентов к полноценной жизни по пути выздоровления. Поэтому я приглашаю на эту импровизированную сцену наших гостей для награждения отважных людей, которые сумели подарить второй шанс на жизнь своим близким!» — обратился к присутствующим главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ и директор института Сергей Готье.

«Сегодня меня здесь встречали два человека, благодаря которым это праздник стал возможным: Сергей Витальевич Шариков, руководитель школы «УчимЗнаем», и Сергей Владимирович Готье, директор этого центра, которого я много раз до этого видела по телевизору. Это одно общее большое дело: школа отдает ребятам частичку своего сердца и любви, а золотые руки врачей спасают им жизни. Я смотрю сейчас на лица этих детей, на улыбку их родителей… Эти ребята — наше будущее, они вырастут и станут биологами, экономистами, писателями, кто-то может быть даже врачом и академиком! Поэтому я хочу пожелать вам крепкого здоровья, сил на выздоровление и понимания, что все трудности можно преодолеть!» — обратилась к детям ведущая первого канала Екатерина Андреева.

«Наши с вами дети не должны останавливаться в своем развитии, терять жажду знаний и жизни! Поэтому мы не даем обстоятельствам, связанным с лечением, остановить этот процесс. Я знаю, насколько дружное сообщество у нас сложилось в этой школе, знаю, что благодаря новым друзьям и интересным занятиям, вот таким праздникам вы поедете домой и будете вспоминать о том, что время, проведенное в больнице, принесло много положительных эмоций. И это для нас очень важно! Мы очень благодарны, что вместе с нами на площадках проекта «УчимЗнаем» от Владивостока до Калининграда наш добрый друг Катя Андреева! Может быть, кто-то не знает, но когда-то она тоже собиралась стать учителем, но выбрала журналистику. И сегодня прямо из студии «Останкино» она сорвалась и приехала к нам», — прокомментировал руководитель проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» Сергей Витальевич Шариков.

На сегодняшний день в России выполнено почти 3 тыс. трансплантаций органов, из которых порядка 300 пересадок сделано детям.