Эксперт рассказал, как потушить пожар при коротком замыкании гирлянды

При коротком замыкании новогодней гирлянды необходимо сразу же вытащить ее из розетки, а в случае возникновения пожара — ни в коем случае не пытаться потушить его водой. Об этом «Известиям» 21 декабря рассказал ведущий эксперт «Фонда пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

«В первую очередь необходимо запомнить, что пожар нельзя тушить водой. При возникновении возгорания первое, что нужно сделать, — отключить прибор от подачи электропитания, если это возможно. Лучше всего для этого воспользоваться огнетушителем. Это не какое-то крупногабаритное устройство, и в доме всегда можно найти место для небольшого огнетушителя», — рассказал Кузнецов.

Если огнетушителя под рукой не оказалось, то, по его словам, на очаг возгорания надо набросить какую-нибудь плотную ткань — портьеру, одеяло, зимнее пальто и т.д.

«Главное, чтобы это была плотная натуральная ткань, не полимерная. Если эти меры не помогли, тогда необходимость срочно эвакуироваться из квартиры, по возможности плотно закрыв за собой входную дверь, и обратиться в экстренные службы», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что при выборе гирлянд важно ориентироваться на качество. Их необходимо покупать только в официально торговых точках, а не на рынках, развалах, в метро, и т.д.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в Москве из-за короткого замыкания гирлянды произошел пожар в квартире. Было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание новогодней гирлянды возле окна. Площадь пожара составила 4 кв. м. Находившимся в квартире оказана первая медицинская помощь бригадой скорой помощи. В госпитализации женщины не нуждались.