Школу сахарного диабета открыли в Орле

В одной из поликлиник Орла начались занятия в школе сахарного диабета. Их проводят эндокринологи. Очередное занятие состоится 25 декабря.

Как сообщает InfoOrel.ru, первый поток продлится около 1 месяца. В его рамках проведут четыре занятия. Отобраны шестеро пациентов, которые не могут справиться со своим диагнозом самостоятельно. Главная задача школы диабета — научить, как правильно с ним жить.

Ученикам школы дадут базовые знания: познакомят с природой заболевания и причинами, по которым оно возникло. Затем ожидается блок занятий, обучающих правильно управлять болезнью и не допустить возникновения осложнений.

Ранее сообщалось о поставке нового оборудования в больницу имени С.П. Боткина в Орле. Оно предназначено для кабинета паллиативной помощи. Так, для больницы закупили портативный электрический аппарат искусственной вентиляции легких для длительной респираторной поддержки пациентов в домашних условиях.