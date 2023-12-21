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Экономист предсказал Аргентине экономическую катастрофу

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Фото: Global Look Press/Matias Chiofalo
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Упразднение Центрального банка и введение свободных цен может привести Аргентину к экономической катастрофе. Об этом 21 декабря сообщил кандидат экономических наук Леонид Хазанов в разговоре с РЕН ТВ.

«Шоковая терапия, которую предложил новый глава государства [Хавьер Милей], может угробить вообще всю экономику страны», — заявил эксперт.

По словам Хазанова, либерализация экспорта и проведение массовой приватизации является не лучшей идеей Милея.

«То есть все эти меры были реализованы в России в 1990-х годах, и последствия их имели катастрофический характер», — отметил экономист.

Он напомнил, что в результате принятия подобных решений в России закрылось множество предприятий и началась массовая безработица и гиперинфляция.

Путь, который избрал лидер Аргентины, приведет либо к его свержению с поста президента, либо к экономической катастрофе в стране, которая продлится не меньше 10 лет.

«В общем, ничего хорошего от его идей я не жду», — заключил эксперт.

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Накануне в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем. Участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

До этого, 20 декабря, Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Им предстоит пройти обсуждение в парламенте государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Ранее, 12 декабря, издание Reuters написало, что власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто, по данным издания, сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства.

10 декабря Хавьер Милей официально вступил в должность президент Аргентины после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в столице страны, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

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