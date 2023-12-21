Силуанов заявил об объеме ФНБ в 11,8 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 11,8 трлн рублей. Об этом 21 декабря заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«ФНБ — наш такой финансовый запас, ресурс, который мы сформировали за последние годы. Общий объем средств, которые сегодня находятся в Фонде национального благосостояния, составляет почти 12 трлн рублей. Если быть точным, то 11,8 трлн рублей», — сказал он на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Силуанов отметил, что свободные ресурсы ФНБ, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей. По его словам, государство обеспечено финансами для выполнения всех обязательств.

14 декабря Силуанов рассказал, что до 2025 года около 4 трлн рублей из ФНБ предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты. Он отметил, что растут расходы на дороги, стройки, предусмотрена новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее, 28 сентября, министр финансов заявил, что средства ФНБ продолжат храниться в иностранной валюте. В тот же день финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев рассказал «Известиям», что хранение большей части денежных средств ФНБ в юанях — хорошая ребалансировка и защита от возможных рисков.