Смольный наделили правом устанавливать тарифы в транспорте

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который позволяет городскому правительству устанавливать тарифы, правила пользования транспортом и его маршруты. Также документ дает право кондукторам проверять документы у пассажиров и контролировать, как прошла оплата за проезд.

Дополнительных расходов эта инициатива не предусматривает, отмечает телеканал «78». Документ приняли на последнем в 2023 году заседании абсолютным большинством голосов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти поправки помогут разграничить полномочия городского Законодательного собрания и регионального правительства в организации работы общественного транспорта.

Ранее, 13 декабря, сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге бывшего главы компании «Метрострой Северной столицы», заместителя председателя городского комитета по транспорту Владимира Шмидта. При этом задержание не связано с текущими обязанностями Шмидта. На данный момент никаких кадровых решений по нему в комитете не принималось.