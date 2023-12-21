Силуанов анонсировал начало разблокировки иностранных активов россиян

Механизм разблокировки иностранных активов граждан РФ заработает с 2024 года, заявил 21 декабря глава Минфина России Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы видим, что западные страны блокировали инвестиции наших граждан, компаний, которые были вложены в иностранные ценные бумаги, на западных финансовых рынках. На сегодняшний момент количество пострадавших российских граждан составило 3,6 млн человек», — сказал министр.

Механизм заработает в полную силу со следующего года, задача Минфина — помочь людям, у кого средства заблокированы в иностранных активах.

«И мы надеемся, что около 2,5 млн человек из 3,6 млн смогут получить и вернуть свои вложения», — продолжил Силуанов.

До этого, в сентябре, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков рассказал «Известиям», что ведомство создаст законодательные условия и возможности для обмена замороженных активов россиян на средства иностранных граждан, которые заблокированы на счетах типа «С». По его мнению, обмен замороженных активов на 100 млрд рублей могут завершить уже до конца 2023 года.

При согласии зарубежных участников рынка и регуляторов уже на первом этапе средства смогут вернуть более чем 500 тыс. россиян, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.