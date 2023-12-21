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Президент России Путин запустил движение по трассе М-12 «Восток» до Казани

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Президент России Владимир Путин 21 декабря запустил движение по скоростной автомобильной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Российский лидер принял участие в запуске движения по видеосвязи.

«С Богом! Разрешаю», — сказал Путин.

Президент выразил благодарность специалистам, принимавшим участие в строительстве трассы, за высокие темпы работы, а также за серьезное опережение графика. Глава государства отметил, что в России еще никогда не реализовывались инфраструктурные проекты подобного масштаба всего за три года.

Он подчеркнул, что магистраль является хорошим примером того, что строительная отрасль в России способна наращивать темп. По словам Путина, стройкомплексы и смежные области готовы к подобному сценарию. С открытием дороги поездки по направлению станут удобнее и безопаснее, а объемы грузоперевозок вырастут, добавил он.

Запуск отрезков магистрали М-12 сократил время в пути от Москвы до столицы Татарстана почти в два раза — до 6–6,5 часа вместо прежних 12–13 часов.

Сама трасса М-12 «Восток имеет протяженность 810 км и проходит через пять регионов — Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также республики Чувашия и Татарстан. Дорога была построена с нуля в рекордные сроки: с момента начала работ до сдачи в эксплуатацию всей автомагистрали прошло менее трех лет.

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Дорога имеет по 2–3 полосы для движения в каждом направлении, встречные транспортные потоки разделены бетонными и металлическими барьерами, на всем протяжении магистрали установлены мачты освещения. Кроме того, для предотвращения выхода на проезжую часть диких животных с двух сторон дорожного полотна установлен высокий забор из сетки. На трассе построено 323 искусственных сооружения — мостов, эстакад и путепроводов. Самый крупный из них — мост через Волгу — расположен в Татарстане. Его длина составляет 3362 м, а высота над рекой — около 50 м.

По словам заместителя председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константина Макиева, проезд от Москвы до Казани по новой дороге на легковом автомобиле обойдется в 4481 рубль. Он уточнил, что к столице Татарстана с трассы можно съехать на двух развязках: указанная сумма подразумевает выезд с платной трассы в районе Иннополиса.

«Если говорить о втором съезде на Казань в районе аэропорта, то в этом случае тариф от Москвы составит около 4800 рублей. Плата за проезд на участке от Москвы до Владимира составляет 1380 рублей, а до Нижнего Новгорода — 3721 рубль. Таким образом, средняя стоимость километра трассы М-12 «Восток» составляет 6,17 рубля», — отметил Константин Макиев.

Он также рассказал, что через каждые 50–60 км на трассе расположены заправки, в том числе мультифункциональные комплексы с кафе, зонами отдыха, детскими площадками, душевыми кабинами и даже прачечными.

Казань — не последний город, рядом с которым проходит новая магистраль. В скором времени эта дорога свяжет с Москвой Пермь и Екатеринбург, а в дальнейшем пройдет до Тюмени. Уже сейчас идет активное строительство трассы на участке Ачит – Дюртюли в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области. Как ожидается, этот отрезок дороги будет открыт в 2024 году.

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