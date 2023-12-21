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Избивавшую детей-инвалидов медсестру оштрафовали в Ленобласти

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В Ленинградской области наказали медсестру областного реабилитационного центра для детей-инвалидов. Она проявляла насилие в отношении своих подопечных.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства, установлено, что женщина избивала детей, применяя, таким образом, недозволительные методы воспитания. Медсестра заплатит штраф. Также суд удовлетворил иск прокурора в отношении пострадавшего от рук обвиняемой ребенка.

Агентство напоминает, что осенью 2022 года восьмилетний ребенок чуть не задохнулся — он сполз, сидя в инвалидном кресле, его шею сдавило воротником, а рядом с ним в это время никого не было. Во время проверок по факту случившегося выяснилось, что одна из медсестер применяет насилие к детям.

Ранее, 5 августа, сразу несколько воспитанников государственного общеобразовательного казенного учреждения «Школа-интернат р.п. Квиток» заявили в полицию, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу. По словам воспитанников, причиной для агрессии послужил их самовольный уход из интерната. Вернувшись, дети оказались «наказаны». Следователи города Тайшет незамедлительно возбудили по данному факту уголовное дело. Были задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра.

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