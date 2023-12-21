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Росконгресс и Совет по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии подписали меморандум о взаимопонимании

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Фото: roscongress.org
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Организации установили партнерские отношения, направленные на развитие фармацевтической и смежных отраслей промышленности. Свои подписи под документом поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор Совета по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии Рави Удай Бхаскар.

В рамках настоящего меморандума стороны планируют оказывать многоформатную помощь и поддержку для организации торговых миссий и обменных визитов бизнесменов, ярмарок, семинаров, форумов, обучающих курсов или других рекламных или информационных мероприятий в России и Индии. Кроме того, Фонд Росконгресс и Pharmexcil будут поддерживать членов сторон в торговой и инвестиционной деятельности, включая выявление потенциальных деловых партнеров.

«Одной из целей своей деятельности Фонд Росконгресс видит развитие международных отношений, в том числе в направлении сотрудничества в области фармацевтики. Совет по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии – это авторитетное учреждение, деятельность которого признана во всем мире. Мы рады приветствовать экспертов Совета на всех мероприятиях, организуемых Фондом Росконгресс, и с нетерпением ожидаем старта глобального сотрудничества по целому ряду направлений», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В ближайших планах Фонда Росконгресс и Совета – проведение совместных семинаров и деловых встреч с целью более глубокого анализа рынка двух стран. «Для нас большая честь подписать меморандум о взаимопонимании с Фондом Росконгресс, который укрепит отношения между Индией и Россией в области фармацевтики. Уверен, что это сотрудничество будет способствовать двустороннему взаимодействию в реализации „Видения-2030“ и проложит путь индийской фармацевтике в Евразийский экономический союз», – подчеркнул генеральный директор Совета по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии Рави Удай Бхаскар.

Стороны договорились провести сессию по фармацевтике на Российско-индийском форуме на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 июня 2024 года. Также идут обсуждения о широкоформатном участии делегации Pharmexcil в Восточном экономическом форуме, который состоится с 3 по 6 сентября следующего года во Владивостоке.

Совет по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии (Pharmexcil) был учрежден Министерством торговли и промышленности Республики Индии.

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