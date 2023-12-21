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ПВО России за сутки сбила четыре снаряда американских HIMARS

Минобороны: ПВО РФ за сутки сбила четыре снаряда HIMARS и 29 беспилотников
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 29 украинских беспилотников и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской Народной Республики, Майорск, Горловка Донецкой Народной Республики, Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — рассказали в оборонном ведомстве.

Помимо этого, российские военные поразили живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины в 129 районах.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили несколько контратак ВСУ и оттеснили их подразделения на купянском направлении. Потери противника составили до 40 военнослужащих. Также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты (БМП) и два миномета, еще двое украинских военных были взяты в плен.

До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что ее военнослужащие ликвидировали до 180 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. По словам Савчука, ВС РФ вскрыли и подавили примерно 20 артиллерийских расчетов украинских войск во время контрбатарейной борьбы.

Еще ранее в Минобороны РФ рассказали, что штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом украинских войск к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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