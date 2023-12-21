В Киеве заявили о намерении развернуть производство испано-австрийских БМП ASCOD

Компания по производству оружия «Украинская бронетехника» планирует развернуть на Украине производство испано-австрийских боевых машин пехоты (БМП) ASCOD, сообщил 21 декабря в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» гендиректор компании Владислав Бельбас.

Он отметил, что на данный момент запланирована закупка тестовой партии, после чего начнутся переговоры о локализации производства. Конкурентами в этом сегменте БМП выступают шведские боевые машины CV-90, которые украинская армия получила в качестве помощи, добавил гендиректор.

По его словам, «Украинская бронетехника» начала производить и снаряды. Бельбас указал, что нарастить выпуск снарядов быстро не получится, так как компания сможет получить оборудование для их производства не раньше, чем через два года.

БМП ASCOD может быть оснащена разнообразным вооружением: от автоматических пушек калибра 30–40 мм до пушек калибра 105–120 мм и противотанковых ракетных комплексов. Данные боевые машины стоят на вооружении в Испании, Австрии, на Филиппинах и в Великобритании. В 2022 году машины на базе ASCOD заказали США.

Ранее, 2 декабря, стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году. Планируется, что после подписания контракта концерн произведет первый бронетранспортер примерно через шесть–семь месяцев.

До этого, 24 ноября, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что государственная оборонная группа «Укроборонпром» и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие, которое осуществляет обслуживание и ремонт техники, поставленной партнерами Киева. Он уточнил, что предприятие было зарегистрировано 18 октября.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.