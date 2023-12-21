Эксперт назвал преимущества лучшей российской самоходной установки «Коалиция-СВ»

Новая российская самоходная 152-миллимитровая артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» является лучшей в мире. Такое мнение военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин высказал в четверг, 21 декабря.

Специалист назвал преимущества этой техники и задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

«База у нее от танка Т-90, прекрасная проходимость, особенно в условиях театра военных действий европейского географического ландшафта. Дальность ее стрельбы до 70 км. Надо отметить, что экипаж находится в изолированной боевой капсуле, управляется дистанционно, высокая скорострельность, (...) прекрасно ведет контрбатарейную борьбу и всегда выходит победителем», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам военного эксперта, это весьма своевременная и высокоэффективная система, востребованная на переднем крае.

«Если серьезно развернут ее производство и поставят в зону СВО, вне всякого сомнения, артиллерийская поддержка будет весьма эффективной не только для решения боевых задач штурмовых групп, но и для прорыва более серьезных сил», — заключил Кошкин.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин отметил возросшую роль ядерной триады. По его словам, до конца года в войска будут поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард», сообщает телеканал «Звезда».

В тот же день военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что техника Вооруженных сил (ВС) России значительно превосходит натовские образцы в зоне проведения СВО.

Он назвал уникальным российским оружием гиперзвуковое оружие. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».