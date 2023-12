РФ заявила посольству Японии протест из-за учений на острове Хоккайдо

Россия 18 декабря заявила посольству Японии протест в связи с проведением на острове Хоккайдо, вблизи границ РФ, военных учений с США и Австралией.

«Указали японской стороне, что рассматриваем такую провокационную деятельность с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в публикации пресс-службы МИД РФ.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство предупредило, что безответственная политика администрации премьер-министра страны Фумио Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряженности в регионе.

«Будем принимать адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны», — подчеркнули в министерстве.

До этого, 15 декабря, Россия также заявила решительный протест посольству Австралии. В пресс-службе МИД РФ отметили, что была обозначена недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей страны.

Ранее, 8 декабря, бывший редактор The New York Times Барри Гевен в статье для американского журнала The National Interest заявил, что Япония должна стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. По его мнению, Токио не может рассчитывать на то, что Вашингтон согласится поставить под угрозу свои города ради защиты союзников.