Осужденный за шпионаж Уилан выучил русский язык и общается без переводчика

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, выучил русский язык. Об этом 21 декабря рассказала зампредседателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Людмила Резяпкина.

«Он достаточно владеет русским языком», — сказала она «РИА Новости».

По ее словам, Уилан не обращался к помощи переводчикам, когда его посетили в ИК-17 строгого режима.

Ранее в этот день Уилан обвинил власти США в том, что они бросили и предали его, упустив несколько возможностей для обмена своего гражданина. Он назвал происходящее с ним серьезным предательством со стороны Вашингтона.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» выразил надежду, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Гершковича и Уилана. Путин обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, Путин добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.