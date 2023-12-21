Три ледовые переправы открыли в Тевризском районе Омской области

В Тевризском районе Омской области в четверг, 21 декабря, открыли три ледовые переправы: «Изюкскую», «Белоярскую» и «Бородинскую». Разрешение выдали работники управления дорожного хозяйства, омского минтранса и сотрудники регионального МЧС России.

«Изюкская» переправа соединяет поселок Тевриз и село Александровку, «Белоярская» — Тевриз и населенный пункт Белый Яр, «Бородинская» связывает Тевриз и деревню Бородинку.

Пока толщина льда позволяет выдержать нагрузку в 3 т, отмечает ИА «Омскрегион». На переправах установлены дорожные и информационные знаки, организовано дежурство, а также пункты обогрева и средства спасения.