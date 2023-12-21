Путин заявил о скачках цен в России в последние месяцы

Президент России Владимир Путин 21 декабря заявил, что согражданам пришлось столкнуться со скачками цен в стране в последние месяцы.

По его словам, всплеск цен напрямую связан с показателями экономики предложения.

«Состояние именно такой экономики — экономики предложения — в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане сталкиваются с подобными ценовыми скачками в последние месяцы. Мы говорили об этом и в ходе недавней прямой линии», — сказал он, указав на «Итоги года», которые состоялись 14 декабря.

Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам также предложил ключевую меру по предупреждению всплеска цен.

«Напомню, по итогам текущего года нужно привлечь не менее 2 трлн рублей в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции», — заключил президент.

Между тем Минсельхоз ведет работу по снижению цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, 20 декабря в ведомстве сообщили, что стоимость картофеля, свинины, мяса кур и ряда других продовольственных товаров отметилась снижением. Кроме того, в министерстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо в период после Нового года.

Ранее, 14 декабря, в ходе «Итогов года» президент объяснил, что цены на куриное яйцо в стране выросли из-за того, что спрос увеличился, а объемы производства — нет. По его словам, ситуация со стоимостью этого продукта в РФ будет улучшаться.

20 декабря директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Известиями» сообщил, что цены на куриные яйца после Нового года снизятся по естественными причинам. Он объяснил, что на это повлияет падение спроса на эту продукцию после новогодних праздников.