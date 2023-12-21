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Школа цифрового века: как удобно и безопасно общаться по учебе

Руководитель российского коммуникационного сервиса «Сферум» Рубен Акопов — о том, как цифровые технологии повышают интерес и мотивацию детей к учебе и помогают наладить общение по школьным вопросам
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Образование пережило во время пандемии сложный период. Чтобы не останавливать образовательный процесс, педагогам понадобилось быстро освоить цифровые инструменты, и этот опыт до сих пор помогает школам в северных регионах России. Но массово «дистант» завершился, а потребность в цифровых сервисах для коммуникаций по учебе остается актуальной: эффективность образования сейчас во многом зависит от скорости обмена информацией и диалога всех участников учебного процесса.

Еще в 2020 году мы поняли, что для образовательных целей нужен специальный продукт — безопасный, интуитивный и созданный именно для задач школ. Многообразие сервисов и отсутствие единой удобной площадки для общения по вопросам учебы поставили задачу разработать такой продукт с учетом специфики и потребностей российской системы образования.

Изначально «Сферум» создавался как инструмент для «дистанта», но со временем стало понятно, что устойчивые цифровые сервисы нужны не только во время карантина. Кроме того, школьное общение продолжается и за стенами учебных заведений. Сейчас невозможно представить педагога, который не делился бы материалами для учебы в цифровом формате и не вел бы переписку в чатах с коллегами, учениками и их родителями.

«Сферум» принадлежит российской компании VK, разработка полностью локализована, но самое важное — сервис сделан с учетом специфики российской системы образования. Находясь в постоянном контакте с нашей аудиторией, мы создаем и внедряем функции, необходимые для общения по учебе.

В последние годы также нарастает необходимость обеспечить детям возможность учиться и общаться в безопасной цифровой среде. Безопасность — это не только про данные, которые необходимо хранить и обрабатывать на территории РФ, но и про создание закрытого контура, в который не будут попадать посторонние. Мы придумали такой механизм, при котором в чатах с учителями могут находиться только верифицированные пользователи. А для педагогов сделали отличительный знак — академическую шапочку, которая выдается только действительным учителям. Мы также интегрируем «Сферум» с электронными журналами и дневниками, и при переходе в мессенджер из ЭЖД педагог сразу получает в чате всех учеников своего класса.

По данным опроса педагогов, проведенного в ходе Форума классных руководителей, почти треть российских учителей нуждается в разделении переписок в чатах на личные и рабочие. Если у педагога в классе 30 учеников, у него будет не только чат с детьми и чат с их родителями. Он будет также получать множество вопросов в личные сообщения. Неудивительно, что учителя просто завалены сообщениями и зачастую пропускают что-то важное из личной жизни. Мы реализовали решение, которое позволяет в одном приложении — «VK Мессенджере» — создать сразу два аккаунта и переключаться между ними в один клик. То есть работа — это работа, и все вопросы по ней будут оставаться в учебном профиле, без ущерба личному пространству педагогов. Также мы выяснили, что 42% учителей нуждаются в возможности проводить опросы в чате класса (например, на какую экскурсию поехать, как украсить кабинет), и предложили им эту функцию.

В дополнение к традиционной учебе приходят новые форматы получения знаний. Нередко педагоги используют технологичные сервисы, чтобы заинтересовать детей новой темой. Одна учительница рассказала нам, как еще в 2020 году сумела привлечь детей к совместному строительству школы в одной популярной компьютерной игре, которое перетекло в изучение физики в этой школе. Детям нравится такой подход, и мы для совместной работы внедрили функцию интерактивной доски. На ней все приглашенные участники могут размещать материалы и работать с ними.

По данным исследования «Сферума» и Института образования ВШЭ, педагоги видят в цифровых коммуникациях дополнительные возможности для учебы и относятся к ним положительно. 60% опрошенных педагогов верят, что технологии повышают качество образования, 55% отметили, что они помогают повысить эффективность работы.

Часто взрослые переживают, что цифровые сервисы отнимут у детей интерес к учебе. На деле оказывается, что с ними учеба становится разнообразнее и увлекательнее. Лишая детей современных цифровых ресурсов, взрослые ограничивают их в знакомстве с технологическими достижениями.

Современные дети не видели мир до появления технологий, которые уже давно проникли во все сферы нашей жизни, включая образование. При этом мы убеждены, что главной ценностью всегда будет оставаться личный контакт и живое общение с учителем и наставником.

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