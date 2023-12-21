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Выплатившая 500 млн рублей блогер Лерчек задолжала ФНС 4 млн

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, заплатив ФНС полмиллиарда рублей долгов и штрафов, получила новый счет в размере 4 млн рублей, выяснили «Известия» 21 декабря.

Информация о задолженности появилась 15 декабря. На данный момент долг блогера составляет 4 млн рублей. Предполагается, что задолженность накопилась из-за неуплаченных имущественных налогов, а также отчислений с ИП.

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Ранее адвокат Чекалиной заявил, что она и ее муж выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством. В состав указанной суммы вошли штрафы и пени с учетом увеличения размера задолженности блогера, а также часть средств, которая ушла на погашение текущих налогов. Адвокат напомнил, что ранее арест со счета Чекалиной был снят. После этого во исполнение данных обещаний пара «конструктивно взаимодействует» со следствием.

В конце сентября ФНС оштрафовал Чекалину на сумму 124 млн рублей за неуплату налогов. Тогда налоговый орган затребовал максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн рублей, которую Лерчек добровольно погасила ранее.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Пару обвинили в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Однако реальная сумма, поступающая в семью, оказалась больше.

В этот же месяц стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных. Их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. Суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью, а также ограничил общение девушки с соучастниками по ее уголовному делу. Позднее, в июле, СК потребовал ужесточить меру пресечения девушке и назначить ей домашний арест из-за неоднократного нарушения блогерами меры пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд отказался переводить блогера под домашний арест.

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