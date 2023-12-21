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Суд Санкт-Петербурга приговорил к 19,5 года убившего своих жену и дочь мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя Максима Якубова, который в разное время убил своих жену и дочь, а после спрятал останки тел в парке. Как сообщила 21 декабря Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, его приговорили к 19,5 года лишения свободы.

«Присяжные, ответив на три вопроса, единодушно признали Якубова виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в ИК строгого режима», — отмечено в Telegram-канале пресс-службы.

Согласно данным стороны обвинения, фигурант в октябре 2020 года в ходе ссоры со своей женой в квартире на проспекте Кузнецова нанес ей удар кулаком по лицу, схватил за волосы и не менее 10 раз ударил ножом. От криков женщины проснулась годовалая дочь, которую отец тут же бросил головой вниз на кафельный пол. Ребенок умер мгновенно. После этого мужчина переместил тело девочки на территорию Южно-Приморского парка, где в марте 2021 года были обнаружены ее останки.

Позже, в феврале 2021 года, Якубов в ходе еще одной ссоры с женой нанес ей удар кулаком по лицу, после чего задушил. Затем он спрятал тело женщины в том же парке. Останки обнаружили в июне 2022 года.

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Ранее, 21 января, в Ленинградской области в полицию поступило сообщение о расчлененном теле в бане. Прибывшие на место служащие обнаружили под ковром три полиэтиленовых пакета и один сверток с человеческими останками. Погибшим оказался 38-летний мужчина. По подозрению в убийстве на следующий день задержали жителя Всеволожского района Ленобласти.

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