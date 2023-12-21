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В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США

NI: американские истребители не могут конкурировать с российским Су-35
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский истребитель Су-35, будучи одной из самых совершенных авиационных систем своего поколения, превосходит многие американские самолеты. Об этом написал обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.

В материале от 19 декабря он отметил, что Россия создала по-настоящему быстрый и опасный истребитель.

По его словам, многоцелевой сверхманевренный одноместный российский истребитель предназначен для борьбы с воздушными и наземными угрозами, а также противодействия надводным силам флота противника.

«Этот истребитель поколения «4++», получивший в НАТО обозначение «Flanker-E», зарекомендовал себя как очень способный противник современных самолетов США, включая F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet и даже F-15 Eagle. F-35 Lightning II», — написал обозреватель.

Сучиу также отметил, что Су-35 обладает целым рядом уникальных характеристик. Например, большие и мощные двигатели «Сатурн» АЛ-41Ф1С дают самолету возможность длительное время развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость. Помимо этого, добавил журналист, в настоящее время Су-25 является единственным серийным истребителем в мире, использующим сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги.

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Истребители Су-35 в начале декабря сопроводили борт президента России Владимира Путина во время его поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Военные машины отправились в полет с боекомплектом. Сопровождали самолет российского лидера две пары истребителей, при этом взлетали Су-35С в условиях густого тумана и дождя.

После этого американский военный журнал Military Watch Magazine написал, что сопровождавшие борт главы российского государства самолеты продемонстрировали мощь России. Авторы публикации добавили, что Су-35 обладают значительно большей дальностью полета, чем любой другой западный истребитель. Российская машина более чем в два раза превышает дальность полета американских истребителей F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач.

В октябре сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изготовил и передал Минобороны России очередные новые многофункциональные истребители Су-35С.

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