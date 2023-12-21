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Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем инвестиций в столичную экономику только за девять месяцев 2023 года составил почти 4 трлн рублей, превзойдя на 6,6% показатели за аналогичный период прошлого года.

«В производство машин и оборудования направлено 42,7% вложений. 27,2% — в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. В создание объектов интеллектуальной собственности ушло 14,4%. На возведение жилых домов и помещений — 13,6%», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что для поддержания благоприятного инвестиционного климата в Москве власти регулярно создают достойные условия для представителей бизнеса. Кроме того, в городе разрабатывается ряд мер антикризисной и системной поддержки.

Так, с марта 2022 года в столице действуют такие преференции, как льготная аренда земли и кредиты на особых условиях, воспользоваться которыми можно быстро, без бюрократических проволочек.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что экономика Москвы успешно адаптировалась к антироссийским санкциям и вернулась к устойчивому развитию.

«Сейчас инвестиции в Москву огромны. Они способствуют быстрому развитию города и превращению его в один из лучших городов мира. Их приток показывает, что бизнес доверяет руководству Москвы, верит в перспективы Москвы и в устойчивое развитие города», — заключил он.

Уточняется, что столица заняла первую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Благодаря поддержке города объем производства в Москве вырос на 15%. Помимо этого досрочно выполнен годовой план по строительству недвижимости в столице.

Деловые виды: на столичном МЦД-4 открылись три новых городских вокзала
Станции наземного метро с панорамными окнами и смотровыми площадками

Ранее, 7 декабря, Собянин сообщил, что правительство Москвы утвердило планировку двух территорий, прилегающих к третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3). В рамках программы будут построены городские вокзалы Моссельмаш, Лихоборы и Останкино.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы открыли четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Маршрут соединяет города Апрелевку и Железнодорожный, пересекая столицу. Также центральный диаметр проходит от Киевского до Горьковского направления Московской железной дороги.

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