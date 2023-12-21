Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило об обстреле Тель-Авива. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал группировки.

«Бригады Аль-Кассама» обстреляли Тель-Авив ракетами в ответ на израильскую резню мирного населения», — говорится в сообщении.

Также боевики заявили об ударах по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и поражении ее живой силы и бронетехники.

До этого боевое крыло ХАМАС сообщало об ударе по Тель-Авиву 11 декабря. Заявлялось, что целью ударов был ответ на действия Израиля в секторе Газа.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.