Массовые мероприятия с участием детей возобновляют в Липецке

В Липецке с 22 декабря возобновляют массовые мероприятия с участием детей и групповые занятия в учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на информацию городской администрации.

Ограничения были введены по рекомендации Роспотребнадзора на десять дней с 11 декабря. Под запрет попадали массовые культурные, спортивные и другие мероприятия в учреждениях образования, спорта, культуры и искусства. При этом были разрешены индивидуальные занятия.

Специалисты рекомендовали использовать в общественных местах маски. С 22 декабря предполагается снятие ограничений. Воспитанники спортивных школ оповещены о возобновлении занятий.

За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ в регионе составил 62 случая на 10 тыс. населения. Прививки против гриппа поставили 54,5% жителей Липецкой области.