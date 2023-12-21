Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, 21 декабря, в ходе визита в республику.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, страны заинтересованы в совместном освоении космоса, недавно российский носитель вывел на орбиту первый тунисский спутник связи, а в 2024 году планируется запуск второго такого спутника.

«Между российской и тунисской компаниями достигнуто соглашение о совместном производстве ещё пяти космических аппаратов», — цитирует Лаврова RT.

Кроме этого глава МИДа отметил, что товарооборот России и Туниса за девять месяцев возрос в три раза и достиг $1,5 млрд.

Лавров прибыл в Тунис 20 декабря. Министр во время своего визита в страну проведет ряд двусторонних встреч, передает ИА «Регнум».

Ранее в тот же день Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.