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Партнерский материал

Покупателей Fix Price привлекли к отбору новогодней коллекции 2024

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Шесть лояльных покупателей Fix Price, крупнейшей в России сети магазинов низких фиксированных цен, приняли участие в отборе товаров для новогодней коллекции на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы впервые решили провести такую акцию с одной простой целью — стать еще ближе к покупателям и создать ассортимент на основе их пожеланий. Далеко не все знают, что кропотливая работа над ассортиментом в нашей сети начинается задолго до того, как товары поступают на полки магазинов. Оценка качества, доработка внешнего вида и функциональности, утверждение цен с поставщиками — часть работы категорийных менеджеров. Чтобы товары оказались востребованными,важно угадать вкусы и предпочтения покупателей, проживающих в разных регионах. Именно в этом мы и попросили помочь наших покупателей. Каждому из гостей было предложено оценить по нескольким критериям представленные различными поставщиками образцы товаров, а также указать цену, которую они считают обоснованной. Вся эта информация уже принята в работу командой наших специалистов», — пояснила Инна Кондратьева, директор департамента категорийного менеджмента Fix Price.

Покупатели протестировали 500 образцов товаров. Среди них были предметы новогоднего декора, посуда, светильники и ёлочные украшения. Клиенты вносили свои рекомендации относительно модификации товаров по цвету, размеру, материалам и общему внешнему виду. По результатам тестирования было отобрано 40 образцов. Комментарии и пожелания покупателей будут переданы поставщикам Fix Price из России и КНР. Уникальные товары, созданные с учетом пожеланий клиентов, появятся на полках сети в октябре 2024 года.

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