Стоимость трассы М-12 от Москвы до Казани составила менее 900 млрд рублей

Затраты на строительство трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани составили менее 900 млрд рублей. Об этом сообщил 21 декабря журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко после запуска движения по дороге.

«810 км — меньше 900 млрд рублей. Километр дороги здесь стоит чуть больше миллиарда, на разных участках он разный», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Петушенко, стоимость строительства М-12 сопоставима с затратами на ЦКАД, трассу Москва – Санкт-Петербург.

Он также отметил, что чем дольше строишь дорогу, тем выше растет стоимость работы.

«Всем было выгодно ее построить быстро: для страны, для подрядчика, для каждого из нас», — заключил глава «Автодора».

По словам заместителя председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константина Макиева, проезд от Москвы до Казани по новой дороге на легковом автомобиле обойдется в 4481 рубль. Он уточнил, что к столице Татарстана с трассы можно съехать по двум развязкам: указанная сумма подразумевает выезд с платной трассы в районе Иннополиса.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по последним участкам трассы М-12 «Восток». Как рассказал сс места событий в Татарстане корреспондент «Известий», запуск этих отрезков магистрали позволил сократить время в пути от Москвы до столицы Татарстана до 6–6,5 часа вместо прежних 12–13 часов.

Казань — не последний город, рядом с которым проходит новая магистраль. В скором времени эта дорога свяжет с Москвой Пермь и Екатеринбург, а в дальнейшем пройдет до Тюмени.