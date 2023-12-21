Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 7 тыс. «новых» граждан России не встали на воинский учет в Красноярском крае
Мир
Посол РФ указал на стремление Москвы считать Армению союзником
Армия
Российские военные уничтожили две бронемашины с командным составом ВСУ
Общество
Министр транспорта РФ заявил о суммарной мощности ледокольного флота в 700 МВт
Экономика
Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества
Мир
В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
Мир
МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа
Армия
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
Мир
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
Общество
Балицкий назвал угрозы в свой адрес издержками производства
Мир
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Армия
Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Мир
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Армия
ВС РФ поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки
Мир
В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ

Стоимость трассы М-12 от Москвы до Казани составила менее 900 млрд рублей

«Автодор»: стоимость трассы М-12 составила менее 900 млрд рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Затраты на строительство трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани составили менее 900 млрд рублей. Об этом сообщил 21 декабря журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко после запуска движения по дороге.

«810 км — меньше 900 млрд рублей. Километр дороги здесь стоит чуть больше миллиарда, на разных участках он разный», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Петушенко, стоимость строительства М-12 сопоставима с затратами на ЦКАД, трассу Москва – Санкт-Петербург.

Он также отметил, что чем дольше строишь дорогу, тем выше растет стоимость работы.

«Всем было выгодно ее построить быстро: для страны, для подрядчика, для каждого из нас», — заключил глава «Автодора».

По словам заместителя председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константина Макиева, проезд от Москвы до Казани по новой дороге на легковом автомобиле обойдется в 4481 рубль. Он уточнил, что к столице Татарстана с трассы можно съехать по двум развязкам: указанная сумма подразумевает выезд с платной трассы в районе Иннополиса.

Москва – Казань: что нужно знать о трассе М-12 «Восток»
Новая платная дорога вдвое сократит путь до столицы Татарстана

Ранее в этот день президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по последним участкам трассы М-12 «Восток». Как рассказал сс места событий в Татарстане корреспондент «Известий», запуск этих отрезков магистрали позволил сократить время в пути от Москвы до столицы Татарстана до 6–6,5 часа вместо прежних 12–13 часов.

Казань — не последний город, рядом с которым проходит новая магистраль. В скором времени эта дорога свяжет с Москвой Пермь и Екатеринбург, а в дальнейшем пройдет до Тюмени.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023