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Путин заявил о необходимости расширения национальных целей развития

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин 21 декабря заявил о необходимости расширения национальных целей развития.

Он напомнил, что в 2024 году действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются. Российский лидер указал на то, что нужно уточнить планы до 2036 года.

«А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества, — это естественно. И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты», — сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Задача — не приспособиться, а создать основу для успешного развития страны»
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Ранее, 13 октября, Путин заявил, что Россия реализует все свои планы развития, ни от чего не отказываясь. Он отметил, что ситуация в российской экономике устойчивая, ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам 2023 года является хорошим результатом.

Кроме того, еще в июле президент поручил скорректировать стратегию национальной политики до 2025 года с учетом интеграции новых регионов. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

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