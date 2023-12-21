Пионерский сквер благоустроят в Тамбове в 2024 году
В Тамбове завершена разработка проекта благоустройства Пионерского сквера. Работы стартуют в 2024 году.
Территорий стала победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства. По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», небольшая роща появилась в южной части Тамбова почти 120 лет назад. В сквере растут дубы, липы, сосны и лиственницы, территория пользуется популярностью среди горожан. При составлении эскиза проекта благоустройства были учтены предложения тамбовчан.
В сквере преобразуют входную группу, обустроят дополнительные дорожки с местами для тихого отдыха, проведут освещение. Кроме того, будут построены новые игровые и спортивные площадки. Также в планах значится озеленение территории и монтаж системы видеонаблюдения.
Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».