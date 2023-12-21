Лавров назвал власти ФРГ «вороватым народом» из-за планов конфисковать активы РФ

Судебный запрос генпрокуратуры Германии о конфискации российских активов указывает на то, что политики ФРГ являются «вороватым народом». Таким образом 21 декабря прокомментировал данную меру министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане — в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», — заявил он на пресс-конференции по итогам визита в Тунис.

Министр добавил, что на Западе сейчас пытаются отыскать какие-нибудь легальные пути для изъятия замороженных средств РФ. По его словам, европейцы пока что медлят с подобными решениями, сохраняя определенное уважение к собственным законам. В то же время, по данным российской стороны, американские чиновники на закрытых переговорах предлагают варианты изменения указанных норм, чтобы узаконить конфискацию.

Лавров также согласился с заявлением главы Минфина РФ Антона Силуанова ранее в этот день, что в случае конфискации замороженных в Европе российских активов РФ примет зеркальные меры. Тогда Силуанов отметил, что на территории России тоже достаточно замороженных западных активов. В их числе обязательства по бумагам, дивидендам и перед иностранными контрагентами из недружественных стран.

Накануне генпрокуратура ФРГ подтвердила подачу ходатайства в суд о конфискации российских активов на сумму более €720 млн. В ведомстве заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счете в банке во Франкфурте-на-Майне. Планы о взыскании средств связали с якобы «попыткой нарушения эмбарго».

Кроме того, в тот же день Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. По данным газеты, с подобным предложением американские чиновники недавно обратились к странам «большой семерки» (G7). Его авторы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

До этого, 12 декабря, Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ).

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов, по результатам которых чистая прибыль будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

В начале ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.