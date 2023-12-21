Тело второго провалившегося под лед реки подняли на поверхность в Якутии
В Якутии на реке Лене добровольцы подняли на поверхность тело второго человека, провалившегося на тракторе под лед.
Тело первого мужчины извлекли спасатели 19 декабря. Для этого им пришлось выпиливать его вместе со льдом, так как одежда утонувшего примерзла ко льду.
Двое мужчин на тракторе «Беларусь» провалились под лед 12 декабря на участке реки между Якутском и селом Техтюр. Спасатели и водолазы Службы спасения, а также добровольцы проводили поисковые работы в течение почти 10 дней.
Как уточняет ИА YakutiaMedia, во время поисков было обследовано более 60 тыс. кв. м. Тела погибших искали при помощи подводного дрона и подводных камер. В эти дни температура воздуха опускалась до –42 градусов.
В Службе спасения напоминают о запрете выезда на лед до официального открытия ледовых переправ. Спасатели призывают использовать только оборудованные переправы и соблюдать требования информационных знаков, пишет ИА SakhaNews.