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Грудной ребенок в Санкт-Петербурге умер из-за наркотиков в молоке матери

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Фото: РИА Новости/Валентин Егоршин
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Двухмесячная девочка в Санкт-Петербурге скончалась из-за наркотиков, которые попали в ее организм при грудном вскармливании. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, грудничок умер ночью 1 октября. Семья проживала на Комендантском проспекте. Отец обнаружил, что малыш не дышит, и вызвал медиков. Девочку госпитализировали, но врачам ее спасти не удалось.

Изначально медики полагали, что ребенок умер из-за синдрома внезапной детской смерти, однако экспертиза раскрыла другие подробности.

«Экспертиза установила, что в крови, желудке и других органах двухмесячной девочки содержалось наркотическое средство метадон. Медики считают, что он мог попасть в организм ребенка при грудном вскармливании», — рассказал источник.

В настоящее время начата проверка. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Установлено, что ребенок воспитывался в семье, состоящей на учете как неблагополучная.

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Накануне сообщалось, что трехлетний ребенок скончался в Рязани после посещения частной стоматологической клиники. После проведения процедуры, уже дома, у юного пациента резко ухудшилось состояние, а спустя несколько дней он умер. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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