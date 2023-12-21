Жителя Рязанской области будут судить за два пьяных ДТП
В Рязанской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего автомобилиста, который несколько раз садился за руль в пьяном состоянии. В одном из ДТП пострадали двое подростков.
Первая авария произошла в январе 2023 года. По данным следствия, житель Александро-Невского района сел за руль после употребления алкоголя, не справился с управлением и съехал на обочину. В итоге он сбил двух подростков, которые получили тяжелые травмы. Об этом сообщает 62INFO.ru.
В апреле 2023 года мужчина вновь сел за руль в пьяном состоянии. Он не справился с управлением на железнодорожном переезде и парализовал движение поездов.
В прокуратуре отмечают, что у обвиняемого уже есть судимость за пьяное вождение. Материалы уголовного дела переданы в суд.
18 декабря в Татарстане водитель автомобиля «Лада Гранта», находясь в пьяном состоянии, допустил столкновение с грузовиком. Пассажирка легковушки скончалась на месте. Водителю и двум пассажирам потребовалась медицинская помощь.