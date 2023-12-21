Максимально сильный снегопад накроет Владивосток 1 января

Мощные осадки обрушатся на столицу Приморского края в первый день нового года. Пиковую дату обозначили синоптики портала Gismeteo.

При этом ожидается повышение температуры до –1 градуса. В целом, пишет ИА PrimaMedia, погода должна быть благоприятной для того, чтобы отправиться на каток или просто хорошо провести время на улице.

Ранее метеорологи предупреждали, что ночь на 22 декабря может стать самой холодной в Приморском крае с начала декабря. Температура опустится до –25 градусов.