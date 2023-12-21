Предстоящая ночь в Приморье станет самой холодной в декабре
Ночь на пятницу, 22 декабря, может стать самой холодной в Приморском крае за весь декабрь. Температура может опуститься до –25 градусов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет».
По данным синоптиков, холодная воздушная масса уже днем в пятницу начнет трансформироваться в сторону тепла, максимальные температуры станут немного выше.
Уточняется, что во Владивостоке в прошедшие сутки среднесуточная температура была ниже нормы почти на 11 градусов. Днем она повысилась до –18 градусов, а ночью вновь опустилась до –23 градусов. Ощущение холода добавил сильный северо-западный ветер.
21 декабря спасатели объявили на 22–26 декабря экстренное предупреждение в центральных и северных районах Сахалина в связи с аномально холодной погодой. В ГУ МЧС по региону отметили, что силы и средства готовы к реагированию и ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений.