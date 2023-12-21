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Осужденный в России американец Пол Уилан обвинил власти США в предательстве

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Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году, обвинил власти Соединенных Штатов в том, что они бросили и предали его. Об этом 20 декабря он заявил в телефонном интервью телеканалу BBC News.

Он указал на то, что США упустили несколько возможностей для обмена, тем самым предали его.

«Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но это не то, чего хотят русские. Поэтому они ходят туда-сюда, словно швыряют спагетти в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет. Проблема в том, что, пока они это делают, моя жизнь утекает», — сказал Уилан.

По его словам, администрация экс-президента США Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута, в то время как российская сторона была готова на это. В декабре 2022 года Бута, который провел в американской тюрьме 14 лет, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Мне очень тяжело осознавать, что я мог бы быть дома много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они допустили эти ошибки. Они практически бросили меня здесь», — отметил осужденный.

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Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе «Итогов года» выразил надежду, что будет найдено решение в вопросе обмена между РФ и США Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Российский лидер указал на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. Кроме того, он добавил, что американская сторона тоже должна услышать Россию и принять соответствующее решение.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются найти различные пути обмена задержанных ранее на территории РФ американцев Гершковича и Уилана.

До этого, 5 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона недавно передала России новое предложение по обмену двух граждан США, которое, по его словам, было отклонено.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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