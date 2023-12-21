Потепление до +4 градусов и дожди спрогнозировали в Пензенской области
Синоптики спрогнозировали теплую погоду и дожди в ближайшие сутки в Пензенской области. Понижение температуры воздуха ожидается лишь в выходные.
Согласно прогнозам, 22 декабря температура составит +4 градуса днем. Местами вероятен мокрый снег, скорость ветра составит 5 м/с. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».
В выходные температура будет снижаться. В воскресенье, 24 декабря, ожидаются небольшие заморозки.
Специалисты Гидрометцентра отмечают, что перепады температур, слабые морозы и дожди приводят к образованию наледи. Пешеходов просят соблюдать осторожность на улицах и аккуратно перемещаться по скользким дорожкам.
Ранее в этот день спасатели объявили экстренное предупреждение в Сахалинской области в связи с аномальными морозами. С 22 по 26 декабря температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более.