Массовое ДТП с участием шести машин произошло в центре Магадана

В центре Магадана произошло крупное ДТП — столкнулись шесть автомобилей. Пострадавших нет, но транспортным средствам причинен ущерб.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на УГИБДД УМВД по региону, вечером 20 декабря в дежурную группу поступила информация об аварии в районе дома на проспекте Карла Маркса. Автоинспекторы установили, что водитель Toyota Ipsum совершил наезд на Toyota Land Cruiser Prado. В результате столкновения внедорожник налетел еще на четыре автомобиля, стоящих впереди.

Правоохранители работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в Барнауле на шоссе Ленточный Бор столкнулись шесть автомобилей. Обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, на дороге был виден лед, что и могло стать причиной столкновений.